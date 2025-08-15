Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Pavard può tornare al Lille. Con la sua cessione l'Inter può regalare un difensore a Chivu

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:11Serie A
di Tommaso Maschio

In casa Inter si riflette sul futuro di Benjamin Pavard. Il francese infatti sembra essere l’unico difensore sacrificabile per permettere al direttore sportivo Ausilio di muoversi sul mercato per rinforzare il reparto arretrato con un elemento che possa soddisfare il tecnico Cristian Chivuche ha chiesto un innesto in difesa.

Per il classe ‘96, che nelle ultime due stagioni ha messo insieme 69 presenze con la maglia dei nerazzurri, si sarebbe infatti fatto avanti un club francese come il Lille che, secondo quanto riferito da Footmercato, sarebbe pronto a presentare un’offerta per il suo cartellino con l’obiettivo di riportarlo a casa visto che il nazionale transalpino è cresciuto proprio nel club dell’Alta Francia dove ha collezionato 25 presenze prima di partire alla volta della Germania dove ha vestito le maglie di Stoccarda e Bayern Monaco prima di trasferirsi in Italia alla corte del club meneghino.

In Viale della Liberazione si aspettano un'offerta congrua che possa permettergli di lasciar partire un calciatore che pesa parecchio a bilancio in virtù dei 5 milioni di euro di stipendio che deve garantire fino al 2028 al classe 1996. Un risparmio che andrebbe ad alimentare l’acquisto di un profilo più giovane che possa permettere anche di abbassare il monte ingaggi complessivo.

