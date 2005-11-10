Messo un po' in secondo piano a causa del rendimento stratosferico di Donyell Malen, Rodrigo Mora sta costruendo una storia tutta sua. Il talento portoghese, appena 19 anni, si è preso un ruolo sempre più importante nella Roma di Gian Piero Gasperini, dimostrando di essere molto più di un investimento per il futuro. A Parma è arrivato il quarto gol consecutivo in campionato, il quinto complessivo della sua prima stagione in giallorosso.

Gasperini ha aspettato, Mora ha risposto sul campo

L'inizio nella Capitale non era stato semplice. Qualche panchina, ingressi dalla panchina e prestazioni ancora lontane dal suo potenziale avevano alimentato qualche dubbio sull'adattamento del giovane portoghese. Il passaggio a una squadra ambiziosa e le richieste tattiche di Gasperini richiedevano tempo, ma l'allenatore ha sempre creduto nelle sue qualità: "Non credo che oggi nel calcio ci sia un giovane capace di incidere come lui", aveva detto il tecnico a settembre, quando i segnali erano ancora meno evidenti. Oggi i numeri gli stanno dando ragione: Mora, riporta Tuttosport, è il secondo centrocampista della Serie A per gol ogni 90 minuti, con una media di 0,91, alle spalle soltanto di Cissé. Tra i giocatori nati dal 2007 in poi nei cinque principali campionati europei, in termini realizzativi, ha fatto meglio solo un certo Lamine Yamal.

Dalla Roma al Portogallo: un talento già da nazionale

Nell'era dei tre punti, prima dei vent'anni soltanto Pato e Kean erano riusciti a segnare in quattro presenze consecutive in Serie A. Un rendimento che gli è valso anche la convocazione con la nazionale maggiore portoghese, dove ha preso - numericamente - il posto di Cristiano Ronaldo. La Roma si gode così un investimento da 50 milioni complessivi, tra parte fissa e bonus. Malen resta il protagonista principale, ma Mora sta dimostrando di poter diventare uno dei volti del futuro giallorosso. Il talento c’è, la personalità anche: il classe 2007 sembra già pronto per un palcoscenico più grande della sua età.