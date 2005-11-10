Monza, Robinson: "Stiamo giocando molto bene. Varela? Siamo tutti felici per lui"
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Pierpaolo Matrone
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23.11.2026 23:45Serie A
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Jay Roninson, attaccante del Monza, autore di uno dei tre gol che hanno contribuito alla vittoria contro la Fiorentina, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono molto felice, stiamo giocando molto bene. Siamo molto felici per Varela che sta segnando tanto".
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