Classifiche a confronto al termine della dodicesima giornata di Serie A. Si viaggia a ritmo frenetico in vetta alla classifica e infatti le prime sei squadre in graduatoria hanno tutte più punti rispetto alla scorsa stagione. Inarrivabile la Lazio che lo scorso anno di questi tempi aveva 18 punti in classifica e oggi 32: +14. Bene anche la Roma che nella scorsa stagione dopo dodici giornate era prima in classifica con 27 punti e adesso è seconda con trenta. Discorso simile per il Milan che nella Serie A 2025/26 era secondo con 25 punti e adesso è quarto, nonostante il +2. E l'Inter? Ben cinque punti in più rispetto al primo anno di Chivu, nonostante il beffardo pareggio di Bergamo contro l'Atalanta. Saldo leggermente negativo anche per la Juventus di Luciano Spalletti: +1.

Napoli attardato

In negativo tra le big spicca il Napoli che viaggia con un -7 rispetto al secondo anno della gestione Antonio Conte. Male anche il Bologna, nonostante la cura Palladino che ha portato tredici punti nelle ultime cinque gare. Confronto estremamente negativo anche per l'Udinese e per il Sassuolo, entrambe con nove punti in meno rispetto a un anno fa. Torino e Lecce dopo dodici gare di campionato hanno esattamente gli stessi punti della scorsa stagione. Di seguito il dato.

Il confronto con lo scorso campionato

Lazio 32 (+14 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo dodici giornate)

Roma 30 (+3)

Inter 29 (+5)

Milan 27 (+2)

Como 26 (+5)

Juventus 21 (+1)

Frosinone 20 (in Serie B)

Napoli 18 (-7)

Bologna 18 (-6)

Genoa 16 (+8)

Cagliari 16 (+5)

Atalanta 15 (+2)

Torino 14 (=)

Monza 10 (in Serie B)

Lecce 10 (=)

Fiorentina 9 (+3)

Parma 8 (-3)

Sassuolo 8 (-9)

Udinese 6 (-9)

Venezia 6 (in Serie B)