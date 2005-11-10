Pellegatti sull'arrivo di Krosche: "Il Milan non attenderà molto: mi aspetto novità entro pochi giorni"

Carlo Pellegatti, dal proprio canale Youtube ha parlato della candidatura di Markus Krosche come Head of Football per il Milan: "Un'esigenza è quella di Krosche. Il collega Matteo Moretto — con cui non mi trovo d'accordo — parla di un Hardung che dovrebbe arrivare insieme a lui, essendo il suo braccio destro da sempre. Da quello che invece risulta a me, il Milan se prenderà Krosche per adesso lo prenderà da solo. Poi eventualmente, come vi ho già detto una volta, quando Krosche conoscerà a fondo i suoi collaboratori e capirà se ci siano esigenze differenti, può darsi che chieda al Milan altre figure che lui conosce bene. Però come partenza il Milan vorrebbe che Krosche approfondisse la conoscenza con i suoi collaboratori e poi eventualmente facesse le sue richieste. Ecco perché mi sembra che per adesso dovrebbe venire da solo, se verrà.

Mi dicono che potrebbero esserci questioni legate alla tassazione, oppure qualcuno dice che non voleva portare il pacchetto di uomini che vi ho appena accennato; altri dicono che deve convincersi del progetto. Io vi avevo detto che tra domenica e lunedì, entro quattro giorni, qualcosa sarebbe dovuto nascere, e credo che il Milan non andrà molto oltre nell'attendere Krosche.

Vi potrò informare eventualmente: qualche giorno fa mi avevano detto due giorni, a me risultava quattro, ma comunque questa settimana. L'esigenza di avere Krosche è fondamentale per Cardinale, per Calvelli, per i tre-quattro loro collaboratori, per il Milan, per i giocatori, per la figura del capo dell'area tecnica".