Per Raspadori pressione di Lazio e Napoli ma la Roma punta a chiuderlo: ecco cosa manca

Stasera sarà a San Sebastian, nei Paesi Baschi, dove alle 21:00 l’Atletico Madrid affronterà la Real Sociedad per la 18ª giornata della Liga. Raspadori, però, quasi certamente andrà in panchina e non entrerà neanche a partita in corso. La trattativa con la Roma resta apertissima e Gasperini si aspera di trovarlo nella calza della Befana entro il prossimo 6 gennaio. Tuttavia più che il tempo passa e più che altre squadre italiane hanno iniziato a fare un pensierino su riportare ‘Jack’ in Serie A .

A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la Lazio di Sarri, ma soprattutto il Napoli di Conte, che nelle ultime ore abbiano fatto alcuni passi per capire se potrà riportare l’attaccante a casa. Gli azzurri, però, per farlo dovranno necessariamente cedere qualche esubero dall’ingaggio pesante, perché il saldo del costo del lavoro del club di De Laurentiis in questo mercato alla fine dovrà essere a costo zero. Gli indiziati sono soprattutto due: Lucca e Lang. La situazione

La Roma, come detto, ha però pochi dubbi sull’esito finale dell’operazione. Il ds giallorosso Massara l’ha virtualmente chiusa con l’Atletico già da 48 ore, con una formula che prevede 2 milioni per il prestito e 19 per un diritto di riscatto condizionato e legato alle presenze del giocatore. Raspadori però deve ancora incassare alcuni bonus dall’Atletico e in questo momento l’intoppo sarebbe proprio questo, oltre che il fatto di dover limare ancora alcuni dettagli economici con la Roma. Raspadori ha infatti chiesto a Massara uno stipendio superiore a quello che prende in Spagna: 3,8 milioni di euro più bonus rispetto agli attuali 3,5. Le prossime ore saranno dunque decisive per capire dove andrà a giocare Jack e se poi dovesse davvero prendere altro tempo Massara potrebbe virare altrove. Ieri, infatti, sono stati chieste ulteriori informazioni sul brasiliano Giovane del Verona, per cui la Roma aveva già manifestato interesse nell’ultimo mese.