TMW Perinetti su Raspadori: "Ci sono azioni di disturbo di altri club, ma per me andrà alla Roma"

Giorgio Perinetti, storico dirigente sportivo italiano, oggi direttore generale dell'Athletic Palermo, è stato intervistato dalla nostra redazione per la rubrica 'A tu per tu'. Nel corso dell'intervista l'ex d.s. tra le altre di Roma e Napoli si è soffermato sul campionato e sul mercato: "Inter e Napoli rimangono e confermano di essere le due squadre più accreditate per lo Scudetto. Chivu si è integrato benissimo con piglio, autorità e personalità. Il Napoli ha ritrovato la sua identità e quindi sarà una bella lotta fino alla fine. Però occhio al Milan: non ha le coppe e può inserirsi".

Zirkzee e Raspadori: rinforzi ideali per la Roma?

"Zirkzee conosce già il campionato italiano e potrebbe essere un'arma in più. Poi c'è Raspadori, nonostante le azioni di disturbo di altri club credo che la Roma possa essere ancora la principale candidata per arrivare al giocatore".

II Milan ha preso Fullkrug.

"Un'intuizione di Tare, che come al solito è attento e non si fa scappare le opportunità".

Leggi l'intervista a Giorgio Perinetti