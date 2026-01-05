TMW Perinetti: "Inter e Napoli le più accreditate per lo scudetto. Fullkrug? Intuizione di Tare"

Intervistato dai nostri taccuini nel corso della rubrica "A tu per tu", Giorgio Perinetti ha espresso il suo parere sulla lotta scudetto: "Inter e Napoli rimangono e confermano di essere le due squadre più accreditate per lo Scudetto. Chivu si è integrato benissimo con piglio, autorità e personalità. Il Napoli ha ritrovato la sua identità e quindi sarà una bella lotta fino alla fine. Però occhio al Milan: non ha le coppe e può inserirsi".

L'attuale direttore sportivo dell'Athletic Palermo, rivelazione della Serie D, si è poi soffermato sui movimenti di mercato partendo da Zirkzee: "Zirkzee conosce già il campionato italiano e potrebbe essere un'arma in più. Poi c'è Raspadori, nonostante le azioni di disturbo di altri club credo che la Roma possa essere ancora la principale candidata per arrivare al giocatore".

Infine un'analisi sul Milan che ha preso Fullkrug: "Un'intuizione di Tare, che come al solito è attento e non si fa scappare le opportunità".

