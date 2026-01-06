Perrone e doppio Douvikas: Como corsaro a Pisa. 0-3 il finale, con rigore sbagliato da Nzola

Importantissima vittoria del Como, non senza sofferenze, per il Como che ha battuto per 0-3 il Pisa alla Cetilar Arena grazie alle reti, tutte nel secondo tempo di Maxi Perrone e Tasos Douvikas, autore di una doppietta. Grazie a questo successo i lariani hanno agguantato momentaneamente la Juventus e la Roma al quarto posto in classifica.

Nei primi 45 minuti la partita è stata molto aperta con la prima occasione capitata sui piedi di Nico Paz che ha trovato però la pronta risposta di Semper con i pugni. L'occasione più grande del primo tempo è capitata però al Pisa con Nzola che ha lavorato un pallone con il petto per Tramoni. Il fantasista si è poi involato verso la porta di Butez ma il suo destro a giro è finito di poco a lato. Nel finale di tempo ammonizione pesante per Jacobo Ramon che era diffidato e salterà dunque la partita contro il Bologna del prossimo fine settimana.

Nella ripresa lo spartito non è cambiato di molto con il Pisa che a tratti ha dato anche l'impressione di poter sbloccare la partita, prima del sinistro dal limite dell'area di Maxi Perrone che ha trovato Semper in ritardo e ha portato il Como avanti al 68'. Otto minuti più tardi, al 76', è arrivato poi il raddoppio di Douvikas che servito alla perfezione da Jesus Rodriguez ha battuto lo stesso Semper con un destro in diagonale da distanza ravvicinata. Poco più tardi grande occasione per i padroni di casa per accorciare le distanze ma Nzola si è fatto ipnotizzare da Butaz dagli undici metri sbagliando il rigore del possibile 1-2. Prima del triplice fischio è poi arrivata la doppietta di Douvikas che dal dischetto non ha fallito, chiudendo la partita sullo 0-3 finale.