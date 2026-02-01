Petardo lanciato dalla curva dell'Inter: Audero tramortito, Lautaro va a parlare con i tifosi

Brutto episodio allo stadio Zini. Dalla curva ospiti, dove sono presenti i tifosi dell'Inter, è stato lanciato un petardo in campo, che è esploso nei pressi della zona presidiata dal portiere della Cremonese, Emil Audero. L'estremo difensore è finito a terra tramortito, facendo cenno di aver qualche problema da un orecchio. Lautaro il primo ad andare sotto allo spicchio dei propri tifosi per mettere la calma. La partita è poi ripresa senza ulteriori conseguenze.