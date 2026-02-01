Petardo vicino ad Audero, Marotta: "Gesto che non ha nulla a che fare con lo sport"

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo della Cremonese nella gara valevole per la 23^ giornata di Serie A.

Sull'episodio del petardo cosa si ente di dire?

"Vorrei condannare questo gesto, insulso e che non ha nulla a che fare con i valori dello sport. Il dispiacere non è solo mio, ma anche praticamente della totalità dei tifosi interisti. So che le autorità stanno facendo indagini: pare che sia un gesto isolato, ma comunque si arriverà ai responsabili. Un grandissimo apprezzamento alla professionalità di Audero, che col suo comportamento ha contribuito comunque a difendere la sua porta e a portarla fino alla fine. Confermo la condanna per quello che è avvenuto".