Petardo vicino ad Audero, Marotta: "Gesto che non ha nulla a che fare con lo sport"
TUTTO mercato WEB
Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo della Cremonese nella gara valevole per la 23^ giornata di Serie A.
Sull'episodio del petardo cosa si ente di dire?
"Vorrei condannare questo gesto, insulso e che non ha nulla a che fare con i valori dello sport. Il dispiacere non è solo mio, ma anche praticamente della totalità dei tifosi interisti. So che le autorità stanno facendo indagini: pare che sia un gesto isolato, ma comunque si arriverà ai responsabili. Un grandissimo apprezzamento alla professionalità di Audero, che col suo comportamento ha contribuito comunque a difendere la sua porta e a portarla fino alla fine. Confermo la condanna per quello che è avvenuto".
Altre notizie Serie A
Scontri diretti? Nelle altre gare l'Inter non sbaglia dal 31 agosto: così è dura per le inseguitrici
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Scontri diretti? Nelle altre gare l'Inter non sbaglia dal 31 agosto: così è dura per le inseguitrici
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile