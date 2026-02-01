Parma, Cherubini: "Strefezza sta arrivando in città, speriamo di chiudere domani"

Il CEO del Parma Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus:

In arrivo Strefezza, è fatta?

"E' in arrivo, abbiamo ancora qualche dettaglio da sistemare, sta arrivando qui a Parma e speriamo di poter chiudere entro domani"

Hai ritrovato tante persone oggi, quanta emozione c'è?

"L'emozione è data dalla partita, qui a Parma è molto sentita. A livello personale naturalmente è una partita con motivazioni particolari, ma la cosa più importante sono i tre punti in palio".

La squadra ha dimostrato una quadratura, la salvezza passa da qualcosa di più davanti:

"A inizio anno abbiamo attraversato un momento con diversi giocatori fuori, con qualità, che stiamo recuperando, tipo Ondrejka e Oristanio. Pensiamo che possano essere in qualche modo nuovi acquisti. In questa sessione abbiamo cercato di dare al mister qualche soluzione in più, anche con il dispiacere di aver perso alcuni ragazzi che son stati importanti per noi come Hernani, Djuric, Cutrone che hanno dato tanto a questa squadra. Era giusto però assecondare le loro volontà".

Sei uno dei promotori delle seconde squadre, si può riproporre a Parma?

"Il lavoro che facemmo in quegli anni alla Juventus non venne compreso tanto all'inizio, si pensava che fosse un vezzo del club invece per me è un'esigenza di sistema. Altre squadre hanno iniziato, mi fa piacere ma sono solo quattro, in Europa sono una parte strutturale del sistema, spero di possa fare anche a Parma in futuro".