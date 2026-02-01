Cremonese-Inter 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cremonese (3-5-2): Audero; Folino, Baschirotto, Ceccherini (22' st Faye); Terracciano, Zerbin, Grassi (30' st Floriani), Maleh (50' st Johnsen), Pezzella; Bonazzoli (22' st Djuric), Vardy. A disp.: Silvestri; Nava, Bianchetti. All.: Nicola
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (15' st Darmian), Frattesi (15' st Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (37' st Diouf), Dimarco; Esposito (15' st Thuram), Lautaro (29' st Bonny). A disp.: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Kamate, Cocchi, Bovo. All.: Chivu
Arbitro: Massa
Marcatori: 16' Lautaro, 31' Zielinski (I)
Ammoniti: Ceccherini (C), Baschirotto (C), Vardy (C)
