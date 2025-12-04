Leandro Paredes, ritornato al Boca Juniors per rimanerci. Anche dopo la carriera

"Non sarà facile tornare al Boca. La finestra più facile era quella di gennaio. Ho fatto di tutto per tornare, poi la cosa non si è concretizzata per mille motivi. Vedremo in futuro che succederà". Parlava così a marzo Leandro Paredes, centrocampista argentino che è tornato alla casa base dopo diverse stagioni in giro per l'Europa fra Chievo, Roma, Paris Saint Germain e Juventus.

Il punto di partenza

Ce ne sono due: il primo è nel 2014, quando arriva in Italia preso dalla Roma e girato in prestito al Chievo Verona: 4,5 milioni di euro. Poi nel 2023 il ritorno in giallorosso, praticamente a zero, dopo un anno di Juventus non straordinario. Nel mezzo c'è stata la nazionale dell'Argentina, con il Mondiale vinto nel 2022 in Qatar, due Copa America e la Finalissima, ma anche il PSG.

La cessione

Era praticamente scritta oramai da mesi. 3,5 milioni per la clausola risolutoria e Paredes è potuto tornare al Boca, dove ha accordi anche per il dopo, quando probabilmente inizierà ad allenare. Voleva portare con sé Dybala, non è detto che non succeda fra qualche mese, quando andrà in scadenza con la Roma.

Gli scenari di mercato

Uno dei pochi calciatori che non ha praticamente nessuna possibilità di cambiare maglia, in nessun caso. Da capire se verrà convocato per il Mondiale, ma per il resto il suo futuro è quello di rimanere almeno un altro anno con la maglia degli Xeneize e poi, eventualmente, vedere il da farsi per il post carriera.