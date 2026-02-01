Torino-Lecce, i convocati di Baroni: prima chiamata per Marianucci, Prati e Kulenovic
TUTTO mercato WEB
Sfida all'ora di pranzo per il Torino. Alle 12.30 la squadra di Marco Baroni sfiderà fra le mura amiche il Lecce per cercare di cancellare il 6-0 pesante contro il Como della settimana scorsa. Il tecnico granata ha diramato l'elenco dei convocati per la gara del "Grande Torino". Non è presente nella lista Giovanni Simeone mentre c'è da segnalare la prima chiamata per Marianicci, Prati e Kulenović.
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Coco, Dembele, Lazaro, Marianucci, Maripan, Obrador, Pedersen.
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Ilkhan, Perciun, Prati, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Gabellini, Kulenovic, Njie, Zapata.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
3 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile