Cagliari, attento al Brasile: l'Atletico Mineiro mette gli occhi su Zé Pedro

Lasciato il Porto e atterrato in Sardegna per vestire la maglia del Cagliari, Ze Pedro potrebbe già lasciare il club rossoblù dopo soli pochi mesi dal suo arrivo nell'ultimo mercato estivo. Il difensore portoghese classe '97, secondo le informazioni riportate da Sky Sport, ha attirato l'interesse dalla madrepatria.

Sarebbe l’Atletico Mineiro, secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, ad aver posato lo sguardo sul centrale di 28 anni. In maglia rossoblù in questa stagione 2025-2026 ha collezionato 10 presenze tra Serie A e Coppa Italia, da oltre 700 minuti complessivi. Le ultime ore della finestra di trasferimenti invernale rimane concitatissima, non si può escludere alcuna pista almeno fino al gong previsto domani (ore 20). Attualmente i brasiliani bianconeri si trovano al decimo posto nel massimo campionato locale (Brasileirao) e avrebbero richiesto Zé Pedro come rinforzo.

Queste le ultime parole di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, rilasciate in conferenza stampa ieri sera dopo il trionfo sonoro (4-0) sul Verona formato casalingo: "Zé Pedro è un giocatore che abbiamo aspettato e che ci permette di difendere ed attaccare in un certo modo. L'infortunio lo aveva limitato, ma ora è tutto passato. È bello vedere come i compagni si fidino di lui".