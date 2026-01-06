Pisa-Como, le formazioni ufficiali: Nzola dal 1'. Conferma per Kempf e chance per Kuhn

Saranno Pisa e Como ad aprire la diciannovesima giornata di Serie A con la sfida della Cetilar Arena che inizierà alle ore 15. Alberto Gilardino cerca punti importantissimi per la salvezza e rilancia dal primo minuto M'Bala Nzola, rientrato dalla Coppa d'Africa e già sceso in campo per una manciata di minuti nello scorso weekend contro il Genoa. Al suo fianco ci sarà Tramoni, preferito sia a Moreo che a Meister. Quest'ultimo non andrà neanche in panchina a causa di una sindrome influenzale.

Dall'altra parte Cesc Fabregas mischia un po' le carte e conferma in difesa Kempf nonostante il rientro dalla squalifica di Diego Carlos. In attacco spazio a Kuhn, insieme a Nico Paz e Jesus Rodriguez alle spalle dell'unica punta Douvikas.

Le formazioni ufficiali.

PISA (3-5-2): Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.