"Per favore firma": Milan, Gabbia prova a convincere Maignan a rinnovare

"Per favore firma": il difensore del Milan, Matteo Gabbia, si "traveste" da direttore sportivo e prova a convincere Mike Maignan a restare in rossonero anche dopo la scadenza del suo contratto.

Anche ieri il portiere rossonero è stato fra i protagonisti della vittoria della squadra di Massimiliano Allegri a San Siro contro la Lazio. Al termine del match il centrale italiano ha pubblicato un post per ringraziare i propri tifosi e caricare i compagni di squadra, dall'alto della vetta della classifica in Serie A.

Maignan allora ha commentato con l'emoticon di un cervello per esaltare il compagno. Al che, Gabbia ha risposto: "Per favore", aggiungendo l'emoticon di una penna. Un chiaro invito a firmare il rinnovo di contratto, insomma. La vicenda dell'estremo difensore d'altronde è nota: il suo rapporto con il Diavolo è a scadenza al prossimo 30 giugno 2026 e al momento non è stato ancora trovato un accordo per il prolungamento.