Pisacane: "Contatto Mina-Noslin fuori area, bravo chi ha dato il suggerimento all'arbitro"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con la Lazio. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall'episodio più discusso del match: "Il contatto con Noslin è fuori dall’area, Mina gli tocca col tacco il piede fuori dall’area. Bravo chi ha suggerito all’arbitro che fosse fuori. Dispiace perché a volte sembra che tutto è dovuto, soprattutto qua. Abbiamo una squadra rimaneggiata, questa sera abbiamo perso Mina e perderemo sicuramente Mazzitelli. Oltre a questo credo che la squadra abbia dato sempre segnali di reazione, è importante rialzarsi subito. In una squadra come la nostra sono più le difficoltà che i momenti di gioia, faccio i complimenti ai ragazzi. Questa sera c’era un’aria pesante, vanno aiutati perché stanno facendo qualcosa di incredibile in linea col percorso”.

Sulla generazione Z nel calcio, visti i tanti giovani rossoblù: "Una generazione iper protetta nel privato ma esposta nel digitale. Bisogna correggerli quando c’è troppa euforia e in positivo quando si deprimono. È una generazione che rispetto alla mia ti dice che, quando il gioco si fa duro, forse non dovresti essere qua. Vanno stimolati e aiutati, vivono di imprinting e applausi. Vanno aiutati".

Su Esposito: "Anche io sono un suo ammiratore, quando mi hanno detto del suo arrivo ero felice. Mi ha colpito la sua qualità, ha il cuore d’oro. Sta soffrendo. Col Lecce l’ho lasciato 100 minuti in campo perché ha bisogno di una persona che non l’abbandoni, è questione di tempo. È un ragazzo che anche io sto limitando, il Cagliari deve fare anche la fase di non possesso. Ha marcato 50 minuti buoni Rovella, poi quando ha mollato non l’ho rimproverato. Deve crescere e migliorare".