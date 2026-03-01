Il Gazzettino: "Riecco l'Inter! Doppietta al Genoa con Dimarco e Calhanoglu"
Nella prima pagina odierna de Il Gazzettino, lo spazio dedicato al calcio è limitato a un richiamo in alto e riguarda la Serie A. Il titolo scelto dal quotidiano è “Riecco l’Inter: doppietta al Genoa con Dimarco e Calhanoglu”, che sintetizza il successo nerazzurro in trasferta.
Il riferimento è alla vittoria dell’Inter sul campo del Genoa, maturata grazie alle reti di Dimarco e Calhanoglu, che confermano il buon momento della squadra e la sua solidità nella corsa ai vertici del campionato.
Guelfi e Ghibellini
