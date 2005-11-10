Un consiglio ai giovani italiani: giocate in Champions il 4 novembre, come Balotelli e i due del Como

In una notte magica in cui un Como da playstation ha riscritto i libri di storia della Champions League diventando la prima squadra a segnare nove gol in trasferta e la terza (assieme a Livepool e Real Madrid) e capace di concludere una partita con otto gol di scarto, c'è stata gloria anche per due teenager: Mattia Liberali e Matteo Papaccioli, entrambi a segno nel roboante 1-9 con cui la squadra si è imposta sul campo del Lens.

Liberali e Papaccioli da record

Due reti che permettono a Liberali e Papaccioli di irrompere nella classifica dei calciatori italiani più giovani ad aver trovato la via del gol in Champions League. Il classe 2007 Liberali, con i suoi 19 anni, 6 mesi e 30 giorni, si era inizialmente preso il secondo posto, ma è stato subito scavalcato dal compagno Matteo Papaccioli, nato nel 2008 e autore del gol a soli 18 anni, 5 mesi e 27 giorni.

Davanti a entrambi, però, resiste ancora Super Mario Balotelli, che conserva il primato grazie alla rete segnata a 18 anni, 2 mesi e 23 giorni nel 3-3 tra Anorthosis e Inter del 4 novembre 2008. Una data che rende il confronto ancora più suggestivo: esattamente 18 anni dopo, il Como ha regalato alla Champions League altri due giovanissimi marcatori italiani. Un consiglio ai giovani calciatori italiani: magari cercate di giocare il 4 novembre...