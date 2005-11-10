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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 novembre

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00Serie A
03.11.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

UDINESE. UFFICIALE L'ESONERO DI RUNJAIC: IL SOSTITUO È PAOLO ZANETTI. I DETTAGLI SUL CONTRATTO. JACOBO RAMON, IL REAL LO PUÒ RIACQUISTARE PER 9 MILIONI MA IL COMO SI GIOCA LE SUE CARTE: IL PUNTO. ISAKSEN MAI COSÌ DETERMINANTE: LA LAZIO DEVE BLINDARLO, A CHE PUNTO È IL RINNOVO. PER IL FUTURO PIACE IL GIOVANE ANTE SIMONIC. MILAN, OCCHI SU SYLLA PER LA DIFESA: IL CENTRALE DELL'UNION SG PIACE AI ROSSONERI

L’Udinese cambia. Il club friulano ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. “Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti - si legge nel comunicato stampa ufficiale -. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”.
Già deciso il successere, con Paolo Zanetti che ha firmato fino al 30 giugno 2027:

"Udinese Calcio è lieta di annunciare di aver affidato a Paolo Zanetti la guida tecnica della prima squadra. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il nuovo allenatore dirigerà domani pomeriggio la prima seduta di allenamento. La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì alle ore 15.00.

Jacobo Ramon è uno dei pezzi pregiati di questo Como, che sta sorprendendo tutti sia in campionato che in Champions League. In questa stagione sta confermando tutte le sue qualità. Il suo rendimento è sempre a livelli alti: in 10 presenze ha realizzato anche 2 gol. In Europa è sempre stato in campo, togliendosi anche la soddisfazione di segnare una rete nella vittoria interna per 4-1 contro il Manchester United. Insomma un’altra grande operazione in prospettiva del Como, che nel luglio del 2025 lo ha acquistato per 2,5 milioni di euro dal Real Madrid, che mantenuto però il 50% sulla futura rivendita. Il Como è consapevole che la sua enorme crescita ha scatenato una grande attenzione da parte di tanto club. In realtà l’unico vero grande pericolo viene proprio dalla casa madre, che al momento delle cessione ha inserito anche la clausola di recompra valida fino all’estate del 2028. Il Real ha già manifestato l’intenzione di riportarlo alla base per una cifra già fissata di 9 milioni di euro. Insomma la lunga partita con il Como è già cominciata nel senso che già una situazione simile si è verificata con Nico Paz e poi alla fine sappiamo come è andata. E magari anche con lui potrebbe accadere la stessa cosa. Un concetto tra l’altro espresso anche ieri nel pre-gara contro il Venezia da Cesc Fabregas. Ramon si gode intanto questo momento magico, sapendo che comunque vada ha il futuro assicurato. E la sensazione è che il Como possa giocarsi ancora le sue carte.

Un bellissimo gol e il cross da cui nasce il 2-1 di Andre Pinamonti: il volto sorridente dell'attaccante ha preso le copertine del successo della Lazio contro il Genoa, ma c'è tanto, tantissimo di Gustav Isaksen nel primo posto in solitaria dei biancocelesti. Siamo alla terza stagione italiana del danese, arrivato nell'estate 2023 nella Capitale italiana dal Midtjylland. E quello visto fino a qui è sicuramente il miglior Isaksen visto in maglia biancoceleste. Libero di testa, determinante e incisivo. Lo dimostrano prima di tutto i numeri: il suo record in una stagione in Serie A è di 5 gol, siglati lo scorso anno, con un assist all'attivo, in 30 giornate. Beh, con Gattuso è già a 4 gol e un assist in 10 partite. Ma come dicevamo per quanto riguarda il gol di Pinamonti, il suo apporto va oltre ai numeri in termini di gol e assist e infatti, dopo l'alternanza iniziale, Gattuso non lo leva più dal terzetto lì davanti. E ora l'attenzione si sposta anche sul suo contratto, che non è così lontano dallo scadere: l'attuale accordo arriva fino al 30 giugno 2028. Il club e l'entourage del giocatore sono già al lavoro per allungare la scadenza ed evitare altre telenovele come quelle recenti che hanno riguardato altri giocatori: si tratta per far firmare il ragazzo fino al 2030.

Se in classifica la Lazio vola, la società non vuole di certo farsi trovare impreparata sul mercato di gennaio, quando un paio di innesti potrebbero aiutare ulteriormente Gattuso a inseguire obiettivi impensabili fino a poche settimane fa. Gli scout biancocelesti nelle ultime settimane sono stati impegnati ad osservare il classe Ante Simovic, un difensore centrale croato classe 2009 dal profilo moderno e di grande prospettiva. Paragonato per caratteristiche tecniche a un giovane David Alaba, si distingue per l’ottimo piede sinistro, l’eccellente tecnica individuale e una velocità che gli permette di recuperare terreno con facilità. Dotato di grande personalità con la palla tra i piedi, ama avanzare e partecipare attivamente alla manovra, rendendolo un difensore dinamico e propositivo, capace di saltare la prima pressione con qualità.

Il Milan non sta sondando solo la pista che porta a Goncalo Inacio per la difesa e continua a monitorare anche altri profili, tra cui c'è quello di Massire Sylla, difensore centrale dell'Union Saint-Gilloise che ha un contratto in scadenza nel 2030 e a soli 21 anni sta dimostrando di poter calcare ben altri palcoscenici, vista la straordinaria continuità di rendimento avuto in Belgio fino a questo momento. A riportarlo è Matteo Moretto.

FENERBAHÇE, NON C'È ANCORA L'ACCORDO CON CONCEICAO PER LA PANCHINA. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. LIVERPOOL ALLA CACCIA DELL'EREDE DI VAN DIJK: ANCHE MURILLO E SCHLOTTERBECK NEL MIRINO. ARSENAL, RAYA SI CONFERMA SU ALTISSIMI LIVELLI: IL CLUB PRONTO AD ALLUNGARGLI IL CONTRATTO

Diversamente da quanto riferito dai media turchi lo sbarco di Sergio Conceiçao in Turchia non sembra essere imminente. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti l'accordo fra il tecnico lusitano, reduce dall'addio all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, non sarebbe ancora stato trovato nonostante i contatti recenti e una proposta già avanzata nei confronti dell'ex Milan. L'assenza di un accordo dunque fa slittare l'arrivo di Conceiçao a Istanbul con l'allenatore che non ha ancora prenotato alcun volo verso la Turchia e attende di capire se l'accordo si farà oppure se tutto è destinato a saltare nonostante quanto emerso nelle scorse ore. Contro il Liverpool in Champions League, nella giornata di mercoledì, dunque in panchina potrebbe andare ancora quel Dirk Kuyt che è stato nominato ad interim dopo le dimissioni di Kartal dall'incarico. Ricordiamo che gli altri nomi accostati al club turco in queste ore sono quelli di Julian Nagelsmann, Roberto Martinez, José Luis Mendilibar ed Ernesto Valverde.

Il Liverpool continua a cercare l’erede di Virgil van Dijk in vista della prossima stagione. Il centrale olandese infatti è in scadenza di contratto e finora non ha ricevuto alcuna proposta per rinnovare, il tutto fa dunque pensare a un addio a fine anno del classe ‘91 arrivato a Liverpool nel 2018. Secondo quanto riferito dai media inglesi il club starebbe monitorando attivamente soprattutto due profili: si tratta del brasiliano Murillo, classe 2002 legato al Nottingham Forest fino al 2030, e di Nico Schlotterbeck, classe ‘99 del Borussia Dortmund a cui è legato fino al 2031. Quest’ultimo in particolare sarebbe il giocatore su cui la dirigenza dei Reds punta maggiormente tanto che nelle prossime settimane potrebbero essere intensificati i contatti con i tedeschi e gli agenti dello stesso centrale difensivo.
Nelle scorse settimane era emerso anche un forte interesse per Luka Vuskovic, classe 2007 arrivato la scorsa estate al Brighton dall’Amburgo. Il croato, che vanta già 10 presenze in nazionale maggiore, in questo avvio di stagione è sceso in campo già in 13 occasioni nelle varie competizioni attirando l’attenzione di diversi club che lo stanno monitorando con attenzione. Vuskovic potrebbe dunque diventare un obiettivo del Liverpool per la prossima estate anche se i Seagulls hanno già fatto sapere di poter aprire a una cessione solo di fronte a un’offerta da 100 milioni di sterline.

Nonostante nella nazionale spagnola venga dopo Unai Simon nelle gerarchie del ct De La Fuente, per l’Arsenal David Raya non è solo un titolare indiscusso, ma anche uno dei punti di forza che hanno portato i Gunners a vincere il titolo in Premier League e arrivare in finale di Champions League lo scorso anno. Anche quest’anno il portiere iberico è partito alla grande giocando su altissimi livelli tanto da spingere l’Arsenal a volerlo blindare ancora più strettamente a sé nonostante il desiderio, mai nascosto, del classe ‘95 di giocare ne LaLiga. Secondo quanto riferito da Football Insider il club londinese sarebbe infatti pronto ad allungare di un ulteriore anno il contratto di Raya in scadenza nel 2028. Un modo anche per allontanare le possibili sirene di mercato.

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