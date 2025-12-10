Zola: "Conte è un valore aggiunto. Napoli, chi non avrebbe un debole per McTominay?"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Gianfranco Zola ha parlato di Antonio Conte e del Napoli: "E’ uno che il valore aggiunto te lo dà in campo - ha sottolineato - per come lavora con la squadra e tira fuori il meglio quando c’è da soffrire. Ci sono stati momenti nei quali Hojlund è stato emozionante per come correva a fare la fase difensiva. La forza di Antonio è questa: da giocatore era così, aveva anche tante altre qualità, certo, ma quella principale era la determinazione, non mollava. E così è diventato un esempio anche per i suoi ragazzi oggi".

Soffermandosi poi sui singoli ha voluto elogiare lo scozzese McTominay: "Ditemi voi chi non avrebbe un debole per McTominay che sta facendo grandi cose - ha voluto puntualizzare l'ex fantasista azzurro -. Ma mi ha impressionato anche la crescita di Neres".

"Rispetto a un anno fa è cresciuto in personalità - ha concluso -. Si prende i suoi rischi. Cerca di determinare. A volte sbaglia ma almeno ci prova. E nel calcio moderno quello che imputo a tanti giocatori è che cercano sempre la giocata facile, mentre a ridosso dell’area di rigore avversaria bisogna provare qualcosa di diverso. Ecco lui è coraggioso