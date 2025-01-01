TMW Bologna, rifinitura in vista del Celta Vigo: lungo colloquio tra Italiano e Immobile

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole si è svolto poco fa l’allenamento di rifinitura del Bologna alla vigilia del sesto turno della Fase Campionato di Europa League, nel quale i rossoblù domani alle ore 21 sfideranno gli spagnoli del Celta de Vigo all’Estadio Balaidos.

Nei quindici minuti aperti ai media i rossoblù sono stati divisi in due formazioni distinte. Nell’undici con la casacca c’erano i fuori lista Immobile, De Silvestri e Sulemana insieme a Rowe, Odgaard, Orsolini, Miranda, Castro, Zortea e Cambiaghi.

Nell’altra formazione senza casacca, invece, comparivano Holm, Heggem, Lucumì e Lykogiannis in difesa, Moro e Pobega in mediana, Bernardeschi, Fabbian e Dominguez nel tridente di trequarti e Dallinga terminale offensivo. Da segnalare l’assenza di Lewis Ferguson, presumibilmente ancora alle prese con un rigonfiamento del ginocchio operato e dunque a rischio convocazione. Importante, invece, la presenza di Jhon Lucumì: nonostante il problema al tendine che lo perseguita da un paio di settimane, il centrale colombiano stringerà i denti per sopperire all’emergenza difensiva della formazione rossoblù.

“Domani ci vuole cervello. Giochiamo fuori casa, non regaliamo palloni” è stato il diktat su cui ha premuto maggiormente Vincenzo Italiano durante la partitella a campo ridotto, prima di soffermarsi in un lungo colloquio individuale con Ciro Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Skorupski, Freuler, Casale, Vitik.

In dubbio: Ferguson.

Fuori lista: De Silvestri, Freuler, Sulemana, Immobile.