Live TMW Fiorentina, Ranieri: "Capisco l'essere in discussione come capitano. Abbiamo avuto bei confronti"

Nel giorno di vigilia della sfida di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev, si tiene alle ore 12:00 presso il 'Wind3 Media Center' del Rocco B. Commisso Viola Park la conferenza stampa del capitano dei viola Luca Ranieri.

Gli ultimi episodi l'hanno esautorata come Capitano?

"Ormai è tanto che sono al centro di questo dibattito e lo capisco che in una situazione così si cercano risposte nel Capitano. So che potrei fare di più, ma ho la fortuna che in spogliatoio tanti mi stanno dando dei consigli fantastici su come gestire un gruppo. Per me la fascia è un valore aggiunto e le offese che ricevo non mi cambiano. Cerco sempre di dare il massimo, anche negli errori".

Come si esce da questa situazione?

"Noi siamo consapevoli della situazione e gli alibi sono finiti. Serve coraggio, personalità e unione per affrontare queste partite. Noi giocatori siamo i primi responsabili: proviamo a dare il massimo ma i risultati non arrivano. La fiducia nel mister è massima".

Come mai vi spengete in campo?

"Dopo 14 partite in campionato non abbiamo ancora vinto, serve giocare con coraggio e personalità, cosa che ad oggi ci è mancata. Stiamo avendo tanta insicurezza, col Sassuolo dopo il gol subito ci siamo spaventati ma abbiamo grandi giocatori, grandi valori e già da domani dobbiamo dimostrare che ci siamo. La notte non dormiamo perché soffriamo e ci siamo stufati di stare in questa situazione".

Avvertite la paura?

"Se siamo in questa classifica forse c'è più di un motivo, e tra questi c'è l'insicurezza dettata dal momento. Sono però sicuro che i confronti che abbiamo avuto ci porteranno a fare partite vere".

Come ha fatto la Fiorentina a passare da sesta all'ultimo posto?

"Trovare una risposta è difficile, altrimenti non ci troveremo in questa situazione. Quello che posso dire è che siamo consapevoli del momento. C'è tanta paura, insicurezza, io in primis dopo la prima cosa storta mi demoralizzavo, ma adesso è arrivato il momento di reagire. Il Mister ci sta dando una mano e siamo uniti per risollevarci. Stiamo soffrendo e non vediamo l'ora di tornare in campo col sorriso".

