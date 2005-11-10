Era fine ottobre quando Gerry Cardinale ruppe la consueta cantilena sui non obiettivi delle varie squadre. Il numero uno del Milan parlò candidamente di Scudetto, per la sua squadra. Il tutto mentre il gruppo di Amorim era reduce dalla sconfitta contro il Bologna, quindi non proprio nel miglior momento della stagione.

Il pensiero di Cardinale

“Lo scudetto è assolutamente possibile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arrogante. Mi sveglio ogni mattina sperando in un piccolo spiraglio, ovvero che l’Inter cominci a pareggiare invece di vincere e che noi cominciamo a mettere insieme una serie di successi”. Da quel giorno il suo Milan ha inanellato tre vittorie consecutive in campionato, assestandosi a 5 dalla vetta. Numeri alla mano, lo Scudetto è possibile.

Il campo gli sta dando ragione

Ma non sono solo i numeri a dircelo. La sensazione, guardando le ultime sfide dei rossoneri, è di avere di fronte una squadra in costante crescita, che si conosce sempre meglio col passare dei giorni e che soprattutto abbia capito il tipo di calcio che vuole fare. Il Milan che ha abbattuto il Frosinone è squadra consapevole, di qualità, in grado di esaltare i suoi uomini migliori. Da Modric a Moreira, ora anche Pulisic e Ramos. Il lavoro di Amorim sembra dare risultati. E allora oggi, a sole tre partite di distanza, quelle parole di Cardinale sembrano avere un suono diverso.