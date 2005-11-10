Possono convivere Orsolini e Bernardeschi? Palladino: "Non è vitale ma amo la loro qualità"

A due gironi dalla sfida del Via del Mare tra il Lecce e il Bologna, in programma domenica alle 15:00, il tecnico della formazione emiliana Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa e, tra i temi analizzati, c'è anche la convivenza tra Riccardo Orsolini e Federico Bernardeschi: "Non è vitale, ma mi piacciono i giocatori di qualità e più ne abbiamo in campo e meglio è. Stanno entrambi bene. Bernardeschi è rientrato parzialmente martedì dopo aver svolto del lavoro differenziato. Orsolini è tornato bene dall'infortunio. Sono tutti a disposizione tranne Odgaard e Mbangula che dovrà essere valutato perché è tornato dalla Nazionale con un problemino ma non dovrebbe essere nulla di grave".

Come sta vedendo Dovbyk?

"Abbiamo 3 attaccanti diversi tra di loro. Enem è un ottimo attaccante con qualità tecniche e fisiche. Dovbyk negli ultimi metri si fa trovare bene e sempre orientato con il corpo. Piccoli invece è un giocatore che ha bisogno di profondità. Useremo tutti in base alla tipologia di partita. Non ci sono 11 titolari, ma chi mi convince in allenamento scende in campo. La competitività può solo che far bene al gruppo".

Come sta fisicamente Ferguson?

"Le tre settimane di pausa per le Nazionali hanno portato alcuni giocatori ad accumulare troppo minutaggio. Domenica giocherà la sesta partita in 20 giorni. È rientrato ieri con tanti carichi di lavoro, ma per noi è un giocatore importante e lo valuteremo per domenica".

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