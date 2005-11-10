Parma, i convocati per l'Inter: out Nicolussi Caviglia e Almqvist. Prima volta per Djibril Diallo
Giacomo Iacobellis
Il nuovo allenatore gialloblù Alberto Gilardino ha convocato 24 calciatori per la sesta giornata di Serie A Enilive tra Inter e Parma, in programma domani alle 18.00 allo Stadio Meazza di Milano. Di seguito l'elenco completo.
I convocati del Parma per l'Inter
Portieri: 40 Edoardo Corvi, 30 Giovanni Daffara, 22 Simone Ghidotti.
Difensori: 27 Sascha Britschgi, 29 Franco Carboni, 15 Enrico Delprato, 70 Djibril Diallo, 72 Dominik Drobnič, 34 Diego Carlos Santos Silva, 37 Mariano Emir Troilo, 14 Emanuele Valeri.
Centrocampisti: 10 Adrian Bernabé, 8 Benjamin Cremaschi, 80 Giovanni Fabbian, 76 Simone Lontani, 16 Mandela Keita, 47 Abdou Salam Konate, 32 Christian Ordoñez, 4 Vincent Olivier Sierro.
Attaccanti: 7 Ousmane Diallo Thiao, 23 Nesta Elphege, 20 Matija Frigan, 9 Jose David Romero, 19 El Bilal Toure.