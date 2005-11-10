Vicenza, Gallo: “Morra, Bellemo e Brighenti recuperati. Il Pisa ha giocatori da A"
Daniel Uccellieri
Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Pisa. Queste le sue parole raccolte da trivenetogoal.it:
“È stata una sosta lunga e anomala, abbiamo lavorato molto, ci ha fatto bene anche se non mi piace. Questa settimana la squadra ha fatto una settimana importante. Morra è disponibile, Rada no e oggi ha ricominciato a correre, Bellemo e Brighenti sono disponibili e hanno cominciato ad allenarsi da poco. Valoti è in forse, Leverbe ha avuto la febbre ma si è allenato".
I ragazzi ti hanno messo in difficoltà per le scelte?
"Ho valutato l’avversario e ho fatto le scelte migliori per affrontare una squadra forte che ha 14 giocatori che l’anno scorso hanno fatto la serie A. Tutti hanno lavorato molto bene, così come avevano fatto a Verona".
Il Pisa?
"È una retrocessa e ha fatto un mercato di primissima scelta, va affrontata rispettando le qualità. La squadra non è mai stata raggiunta per un calo fisico, ma ha dimostrato di essere allenata, bisogna essere concentrati perché c’è molto più tempo effettivo e le partite hanno molta più continuità di gioco".
Le prime cinque giornate?
"C’erano dei punti in palio e hanno detto quello che siamo stati, i 5 punti sono quelli che ci meritiamo, queste partite sono servite per fare questi punti e abbiamo tutti preso coscienza del reale valore di questo campionato: non c’è una squadra materasso e tutti possono perdere e vincere con tutti".