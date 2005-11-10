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Hellas, Baroni: "Voglio una squadra che rompa la sudditanza in trasferta. Modena forte"

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 17:19Serie B
09.10.2026 17:19Serie B
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Il tecnico del Verona in vista del ritorno in campo: "Ci servono queste partite contro avversari forti per avere le risposte che cerchiamo"
FotoTUTTOmercatoWEB

In vista della sfida in casa del Modena in programma domenica, il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla voglia di tornare in campo dopo la lunga pausa: “È chiaro che è stata una sosta anomala, durata diversi giorni, però questo ci ha permesso di lavorare e di fare anche una buona prestazione nell’amichevole contro il Lugano. C'è voglia di vedere anche il lavoro che è stato fatto. - spiega l’allenatore come riporta il sito degli scaligeri - Nel calcio non abbiamo tempo, l'orizzonte è sempre breve, ma è giusto così. Per consolidare serve un po' di tempo. La nostra attenzione è rivolta proprio a trovare una continuità di prestazione. La squadra è concentrata su questo obiettivo, è un gruppo che lavora e c'è tanta applicazione. Ci servono queste partite contro avversari forti per avere le risposte che cerchiamo”.

Sulla condizione della squadra

Il tecnico poi si sofferma sulla situazione della rosa e dell’infermieria: “Suslov è rientrato dagli impegni con la Nazionale con qualche acciacco. Oggi è stato fermo, credo anche domani, ma vedremo. Mosquera è rientrato, così come Frese e Bradaric, anche se non sono ancora al meglio dal punto di vista del minutaggio. Anche Mulattieri è a posto. Serdar ha avuto qualche problema dovuto ai carichi di lavoro importanti, ma il ginocchio sta bene. Ora abbiamo rallentato un po' per gestire il sovraccarico. Un intervento al crociato è sempre importante, quindi, anche quando si conclude il percorso clinico e riabilitativo, c'è tutta una fase di reinserimento nel lavoro che richiede ancora un po' di tempo. - prosegue Baroni - Ekuban ha lavorato con continuità per due settimane, quindi vogliamo portare anche lui alla condizione migliore. Da questo punto di vista abbiamo recuperato anche Mosquera".

Sulla trasferta di Modena

Baroni poi si concentra sulla sfida al Modena: "È una squadra che ha qualità e molta mobilità, una caratteristica che chiaramente mette in difficoltà gli avversari. Da questo punto di vista siamo consapevoli del valore dell'avversario e abbiamo grande rispetto, però pensiamo soprattutto a quello che noi dobbiamo fare in campo. È chiaro che loro hanno qualità e giocatori importanti, come ho detto prima, anche dal punto di vista fisico. La proposta di gioco del Modena è molto interessante e alzerà ulteriormente il livello della partita. - prosegue ancora il mister veneto - Mi piacerebbe avere una squadra che rompa questa sudditanza. In casa o fuori, il campo è lo stesso. Quando parlo di una forte identità, mi riferisco proprio a questo. Una squadra, quando diventa consapevole di quello che può fare in campo, deve riuscire a farlo su ogni terreno di gioco. Poi è chiaro che c'è l'avversario, che a volte è più bravo, e in quel caso gli stringeremo la mano".

Sulle difficoltà della Serie B

Infine Baroni torna sul concetto che ‘in Serie B non contano i nomi sulla maglia’ come aveva detto in un’intervista di qualche tempo fa: “Ho sempre detto che ci sono state squadre retrocesse che sono poi scese ancora di categoria. Questo fa capire che, quando una squadra come il Verona, che ha giocato tanti anni in Serie A, scende in Serie B, si trova di fronte a una realtà diversa e deve avere la capacità e l'umiltà di calarsi in questa realtà. È una categoria diversa, in cui c'è più aggressività, più corsa e meno tempo per giocare, quindi bisogna essere veloci. Per me è fondamentale creare un gruppo e costruire valore al suo interno, guardando alla meritocrazia al di là del nome. Questo deve essere uno stimolo per tutti, sia per chi ha già disputato campionati importanti sia per chi ha voglia di emergere. È un valore che cerco sempre di portare all'interno delle mie squadre".

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