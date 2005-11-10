Mondiale e Nations League fatali, la Turchia ha esonerato Vincenzo Montella

L'avventura di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia è ufficialmente terminata. La Federazione turca, in un comunicato in cui annuncia tutta una serie di decisioni, ha anche dedicato una breve frase alla scelta di interrompere il rapporto con il commissario tecnico italiano, comunicando che "non si proseguirà" con l'attuale allenatore della Nazionale maggiore.

Una separazione maturata dopo mesi complicati e legata soprattutto ai recenti risultati ottenuti dalla selezione turca. Montella, arrivato nel settembre 2023, aveva riportato entusiasmo intorno alla nazionale, guidandola fino ai quarti di finale di Euro 2024 e contribuendo al ritorno della Turchia al Mondiale. A pesare, però, sono stati il rendimento deludente nella rassegna iridata e il successivo avvio negativo in Nations League, con una serie di sconfitte che ha scosso l'ambiente.

La pesante battuta d'arresto in casa contro l'Italia e il momento negativo della squadra hanno aumentato la pressione sulla Federazione, che ha deciso di cambiare guida tecnica dopo poco più di tre anni dall'arrivo dell'ex allenatore di Milan e Fiorentina.

Questo il comunicato diffuso dalla Federazione sui canali ufficiali: "Il Consiglio direttivo della Federazione calcistica turca, riunitosi oggi, ha deciso di continuare il proprio mandato fino alla data dell’assemblea elettiva ordinaria. È stato inoltre deciso di nominare, al posto dei due membri effettivi del Consiglio direttivo che avevano precedentemente rassegnato le dimissioni, i membri supplenti del Consiglio direttivo, il signor İbrahim Özbay e il signor Metin Akyüz.

È stata presa la decisione di non proseguire con il nostro commissario tecnico della Nazionale maggiore, il signor Vincenzo Montella. Al posto del segretario generale della TFF, il signor Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le proprie dimissioni al Consiglio direttivo della Federazione, è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attuale direttore dell’Ufficio tesseramenti della TFF. Si comunica quanto sopra al pubblico con rispetto".