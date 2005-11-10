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Virtus Entella, Chiappella vuole continuità: "La squadra ha lavorato bene durante la sosta"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 15:48Serie B
09.10.2026 15:48Serie B
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Il tecnico biancoceleste presenta la sfida alla Juve Stabia: fiducia nel gruppo, continuità e punti pesanti per la salvezza.
FotoTUTTOmercatoWEB

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, è intervenuto ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con la Juve Stabia:

Come sono andate queste tre settimane di sosta e quale Entella vuole ritrovare alla ripresa?

"È stata una sosta lunga, di tre settimane, ma ciò che ci portiamo dietro è la serietà e la maturità con cui la squadra ha affrontato questo periodo, dimostrando grande disponibilità. Gli allenamenti sono sempre stati di ottimo livello, così come l'amichevole che ha concluso questo ciclo di pausa dal campionato. Mi aspetto quindi di ritrovare la continuità mostrata in queste settimane, in linea con le ultime prestazioni che abbiamo offerto in campo".

Non è facile lavorare senza l'adrenalina della partita. Qual è stata la difficoltà maggiore da affrontare in queste tre settimane? Come avete lavorato per mantenere alta l'intensità?

"Il timore era proprio che, senza l'adrenalina legata ai tre punti in palio, potesse esserci un calo di intensità. I meriti, invece, vanno riconosciuti a questo gruppo che, come dico sempre, dimostra grande maturità. I ragazzi hanno lavorato bene durante tutta la sosta. Adesso, però, dobbiamo compiere un ulteriore passo avanti dal punto di vista mentale, preparando nel migliore dei modi la partita contro la Juve Stabia".

La Juve Stabia, al netto della penalizzazione, avrebbe gli stessi punti dell'Entella. È una squadra profonda e ben costruita: che avversario vi aspettate?

"Come hai anticipato, la classifica della Juve Stabia non rispecchia pienamente il suo valore, e ne siamo consapevoli. Parliamo di una squadra con grandissima qualità e una rosa completa e profonda. Ci attende una partita molto complicata, anche perché loro dovranno recuperare punti in seguito alle vicende extracampo. Questo, però, non deve interessarci: dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che incontreremo e affrontarle con umiltà. Giochiamo in casa e sappiamo che il nostro obiettivo salvezza passa dalla capacità di conquistare più punti possibile. Per questo dobbiamo farci trovare pronti".

Si torna a giocare in casa, dove l'anno scorso avete fatto molto bene e dove storicamente l'Entella ha sempre trovato un punto di forza. Quanto è importante ritrovare questo feeling anche nei risultati, considerando che avete già ottenuto il primo successo in trasferta ma non ancora in casa?

"Non mi sono mai soffermato soltanto sui risultati, nemmeno nella scorsa stagione: ho sempre analizzato le partite per quello che la squadra riusciva a esprimere sul campo. I risultati, purtroppo, hanno detto che in trasferta non siamo stati all'altezza delle prestazioni offerte in casa. A volte, però, ci sono piccoli passaggi ed episodi che impediscono di rendere come si vorrebbe. Per questo chiedo sempre ai ragazzi di concentrarsi sulla prestazione, mantenendo alto il livello della qualità del gioco, dell'intensità e dell'aggressività nella fase di non possesso. Credo che siano proprio questi gli elementi che, in questa prima parte di stagione e soprattutto nelle ultime due partite, ci hanno permesso di concretizzare le prestazioni e conquistare punti per noi fondamentali. Mi aspetto di rivedere questo atteggiamento: che si giochi in casa o in trasferta, sono questi gli aspetti che devono fare la differenza".

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