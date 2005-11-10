Napoli-Frosinone, i convocati di Alvini: Raimondo ce la fa, Grillitsch e Birligea no
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 18:08Serie A
autore Giacomo Iacobellis
09.10.2026 18:08Serie A
I ciociari sfideranno la squadra partenopea domani sera, alle ore 20.45, tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
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© foto di Federico De Luca 2026
Sono 25 i giallazzurri convocati da mister Massimiliano Alvini per la gara Napoli-Frosinone in programma domani alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito i calciatori a disposizione del tecnico dei ciociari per il sesto turno di Serie A.
I convocati del Frosinone per il Napoli
Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin.
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