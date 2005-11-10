Turchia, cala il sipario sull'era Montella: una sola frase in mezzo a un comunicato generico

"È stato deciso di non confermare il signor Vincenzo Montella come allenatore della Nazionale maggiore". Una frase breve, inserita all’interno di un comunicato federale dedicato anche ad altri temi organizzativi della TFF, ma sufficiente per sancire la fine di un rapporto che fino a pochi mesi fa sembrava saldo.

La Turchia ha deciso di interrompere l’avventura con il tecnico italiano dopo un periodo complicatissimo dal punto di vista dei risultati. L’eliminazione al Mondiale 2026, chiuso con l’ultimo posto nel Gruppo D, aveva già aperto profonde riflessioni nell’ambiente turco. A peggiorare ulteriormente il quadro è arrivato il disastroso avvio nella nuova edizione della Nations League, con quattro sconfitte nelle prime quattro partite (due contro l'Italia di Mancini), un rendimento che ha fatto crescere la pressione sulla Federazione e sul commissario tecnico.

Dalla gloria alle contestazioni

A pesare sono state anche le contestazioni dei tifosi, diventate sempre più frequenti nelle ultime uscite della nazionale. Un clima di crescente sfiducia che ha accelerato una decisione che, fino a poco tempo fa, appariva quasi impensabile. L’addio di Montella arriva infatti al termine di un percorso con diversi momenti di grande entusiasmo: arrivato sulla panchina turca nel settembre 2023, l’ex allenatore di Milan e Fiorentina aveva riportato entusiasmo intorno alla selezione, conquistando la qualificazione a Euro 2024, dove la Turchia si è spinta fino ai quarti di finale, e soprattutto centrando il ritorno al Mondiale dopo 24 anni di assenza. Sotto la sua gestione è arrivata anche la promozione nella Lega A di Nations League, un risultato che aveva rafforzato la fiducia nei suoi confronti.

Finale disastroso

Il finale, però, è stato completamente diverso dalle aspettative. Gli ultimi mesi hanno trasformato un percorso ricco di soddisfazioni in una separazione amara, arrivata attraverso un comunicato freddo e senza particolari celebrazioni per un allenatore che aveva comunque segnato una fase importante della storia recente della Nazionale turca. Ora la Federazione dovrà aprire un nuovo ciclo. Il nome in prima fila per la successione è quello di Arda Turan, ex capitano della Turchia e attuale allenatore dello Shakhtar Donetsk, chiamato a conciliare il doppio incarico nel caso in cui la scelta dovesse essere confermata. Per Montella, invece, si chiude un capitolo iniziato tra grandi aspettative e terminato in maniera decisamente più brusca del previsto, con un bilancio di 21 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte.