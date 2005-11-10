Bielorussia-Italia, le formazioni ufficiali: Piemonte unica punta, Bergamaschi centrale

Questo pomeriggio su neutro dello Stadio David Petriashvili di Tbilisi, dove si giocherà a porte chiuse, Bielorussia e Italia scenderanno in campo alle ore 18:15 (diretta su Rai 2) per l'andata del primo turno di qualificazione al Mondiale della prossima estate in Brasile. Si tratta di una sfida inedita fra le due squadra che martedì torneranno in campo per la sfida di ritorno all'Artemio Franchi di Firenze, sempre alla stessa ora.

Le scelte di Soncin

Il ct dell'Italia Andrea Soncin sceglie Bergamaschi come terza di difesa al fianco di Salvai e Lenzini, con Oliviero a sinistra e Glionna a destra sulla linea delle centrocampiste dove le due centrali saranno Greggi e Schatzer, vista anche l'assenza per squalifica di Caruso, con Giugliano che agirà più avanti al fianco di Serturini con Piemonte punta centrale. Una formazione come sempre molto fluida che in fase di possesso potrebbe giocare anche con un 4-2-3-1 con Bergamaschi e Oliviero terzine e Glionna e Serturini al fianco di Giugliano sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali di Bielorussia-Italia

Bielorussia (4-4-2): Nat. Voskobovich; Siesarchik, Sitnikava, Kozyupa, Kazacevich; Kapustina, Belaya, Linnik, Kavaliova; Surovtseva, Valiuk. A disposizione: Seuko, Svidunovich, Harshkova, Siniauskaya, Tsikhavodava, Maniukova, Alkhovik, Pratasiuk, Charlionak, Bohdan, Nad. Voskobovich. CT Viachaslau Hryharau

Italia (3-4-2-1): Giuliani; Bergamaschi, Salvai Lenzini; Glionna, Schatzer, Greggi, Oliviero; Giugliano, Serturini; Piemonte. A disposizione: Baldi, Durante, Di Guglielmo, D’Auria, Cantore, Severini, Girelli, Bonansea, Rosucci, Dragoni, Boattin, Polli. CT Andrea Soncin