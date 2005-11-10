Nuovo stadio San Siro, il sindaco di Milano: "Non possiamo perdere Euro 2032"

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Ora che il Tar ha rigettato tutti i ricorsi sulla vendita di San Siro "i prossimi passi sono ovviamente nelle mani delle due società. Io mi aspetto che il prossimo passo e a breve sia quello finalmente di mostrare il rendering dello stadio". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della Biennale dell'economia cooperativa promossa da LegaCoop.

"Credo ci stiano lavorando, anzi so che ci stanno lavorando per poterlo presentare a breve, non so quando, quella mi sembra la prima cosa da fare - ha aggiunto -. La seconda cosa da fare è garantire la tenuta dei tempi, quindi un programma di lavori serio, non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032, sarebbe una cosa disastrosa di immagine per la città".

"Quindi il tema è chiarire bene i tempi, perché nonostante noi addetti ai lavori ce li abbiamo in testa, i cittadini no - ha concluso Sala -, serve a questo punto un'operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini. Il primo punto è veramente far sì che Sir Norman Foster e Manica vengano a Milano e mostrino il risultato del loro lavoro". (ANSA).