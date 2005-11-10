Un premio annunciato: De la Fuente miglior allenatore, con lui la Spagna è rinata

Luis de la Fuente è stato premiato con il Trofeo Johan Cruyff come miglior allenatore dell'anno in occasione della cerimonia del Pallone d'Oro. Il commissario tecnico della Spagna ha preceduto nella votazione Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery e Vincent Kompany, ricevendo un riconoscimento che certifica il ciclo straordinario costruito alla guida della Roja.

Idee e gruppo che già conosceva dalle giovanili

Il tecnico spagnolo raccoglie così i frutti di tre stagioni memorabili, culminate con la conquista del Mondiale 2026 dopo i successi in Nations League nel 2023 e agli Europei del 2024. Un percorso che ha riportato la Spagna ai vertici del calcio internazionale, fino al primo posto del ranking FIFA. Arrivato sulla panchina della Nazionale tra lo scetticismo generale dopo l'addio di Luis Enrique, De la Fuente ha saputo imporsi grazie alla fiducia nelle proprie idee e alla profonda conoscenza del gruppo, avendo allenato gran parte dei suoi giocatori nelle selezioni giovanili. Da Unai Simón a Rodri, passando per Oyarzabal, Cucurella e Dani Olmo, il ct ha costruito una squadra riconoscibile per identità, organizzazione e spirito collettivo.

Una squadra inarrestabile

Il successo iridato conquistato la scorsa estate ha rappresentato il coronamento di un progetto fondato sul gioco propositivo e sulla forza del gruppo. A Londra, De la Fuente ha così ricevuto il prestigioso premio individuale, che consacra definitivamente il suo lavoro e quello della Nazionale spagnola, protagonista di uno dei cicli più vincenti degli ultimi anni.