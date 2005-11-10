Dopo il Mondiale, lo spagnolo De la Fuente vince il Pallone d'Oro degli allenatori. E cita Marco Aurelio

Premiato da Rafa Benitez, durante la cerimonia del Pallone d'Oro è Luis de la Fuente a vincere il premio come "Miglior tecnico". "E' un grande onore vincere questo premio - afferma lo stesso De la Fuente dal palco -, mi congratulo anche con gli altri candidati. Voglio che sappiate che non lo intendo come un premio individuale ma di squadra: i miei giocatori, che è un onore allenare, uno staff tecnico che è il migliore del mondo, i miei collaboratori e la federazione. Questo premio non è una meta raggiunta ma una motivazione per migliorare. Diceva Marco Aurelio: 'Il successo individuale rende visibili, ma il lavoro di squadra rende invincibili'".

Oltre al ct della Spagna, gli altri candidati erano Arteta, Kompany, Luis Enrique e Unai Emery.