Pallone d'Oro 2026, il 'Trofeo Yashin' nelle mani di Unai Simon
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 22:39Serie A
autore Luca Bargellini
26.10.2026 22:39Serie A
© foto di www.imagephotoagency.it
È Unai Simon, portiere della Spagna campione del Mondo 2026 e dell'Athletic Bilbao a vincere il 'Trofeo Yashin' ovvero il premio come 'Miglior Portiere 2026.
Lo spagnolo, che ha ricevuto il trofeo da Peter Schmeichel, portiere danese leggenda del Manchester United ha battuto Thibaut Courtois del Real Madrid, David Raya dell'Arsenal, Emiliano Martinez ex Aston Villa oggi al Chelsea, Yassine Bounou dell'Al-Hilal, Gregor Kobel del Borussia Dortmund, Joan Garcia del Barcellona, Edouard Mendy dell'Al-Ahli, Matvej Safonov del PSG e Vozinha portiere della Nazionale di Capo Verde.
Altre notizie Serie A
Oggi
23:27 Serie A
Pallone d'Oro, Quinones fa la storia: è il primo finalista a non aver mai giocato in Europa
23:24 Serie A
Miglior attaccante dell'anno, vince Harry Kane: "La miglior stagione della mia carriera"
22:47 Serie ATMW
TMWUn premio annunciato: De la Fuente miglior allenatore, con lui la Spagna è rinata
22:41 Serie A
Dopo il Mondiale, lo spagnolo De la Fuente vince il Pallone d'Oro degli allenatori. E cita Marco Aurelio
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi