Prima Pulisic, poi McKennie si lamenta per le maglie di USA-Belgio: "Era quasi un terno al lotto"

Gli Stati Uniti sono stati travolti con una manita dal Belgio ieri sera. Inutile la rete in apertura su zampata di Weston McKennie, poi De Ketelaere e compagni hanno preso il largo e chiuso il match con uno schiacciante 5-2. Risultato che per un momento è passato in secondo piano viste le numerose lamentele di diversi giocatori scesi in campo per un kit conflict: strisce orizzontali bianche e rosse per gli USA, con pantaloncini blu, mentre i Diavoli Rossi hanno vestito una t-shirt bianca con accenni di azzurro spento e richiami rosa. Oltre ai pantaloncini bianchi.

Ergo, una confusione cromatica dettata dalle divise indossate dalle Nazionali. E il centrocampista della Juventus Weston McKennie, nonché connazionale e compagno di squadra di Pulisic, ha evidenziato: "Non la userò affatto come scusa per la partita, ma è stato decisamente un po' difficile", ha detto il marcatore del momentaneo 1-0, in seguito al ko subito con il Belgio. "Ogni volta che davi un'occhiata veloce per distinguere chi fosse chi, era quasi un terno al lotto. Quindi dovevi necessariamente prenderti un po' più di tempo con la palla prima di prendere una decisione o giocare di prima verso un compagno".

Il Belgio ha vinto l'incontro, interrompendo la striscia di 5 risultati utili consecutivi degli USA. Dopo che il primo tempo si era concluso sull'1-1, la banda di Garcia ha colpito in lungo e in largo Mckennie e compagni con quattro gol. E il subentrato Dodi Lukebakio ha firmato anche una doppietta. Ora gli Stati Uniti sono attesi ad Atlanta martedì per sfidare il Portogallo, reduce invece dallo 0-0 con il Messico stanotte.