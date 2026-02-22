Fantasia, giocate e non solo: bentornato Baldanzi. Il Genoa e De Rossi se lo godono

Fantasia. Qualità. Chiamatela come volete. Oggi Tommaso Baldanzi ha messo tutte queste caratteristiche in campo. Se a questo aggiungiamo anche grinta e generosità, ecco che la prestazione di oggi può definirsi superlativa. Il numero 8 rossoblù, dopo aver debuttato con la sua nuova maglia a Cremona nel secondo tempo del match pareggiato contro i grigiorossi di Nicola, ha giocato dal primo minuto nel suo nuovo stadio. Quello dove bramava di giocare dal momento in cui ha messo la firma sul contratto che lo avrebbe legato al club più antico d'Italia.

Slalom che ha portato al 2-0

E la fiducia di Daniele De Rossi è stata subito premiata. Slalom speciale, proprio nel giorno della chiusura delle Olimpiadi invernali, e conclusione da cui nasce la respinta corta di Paleari per il tap in vincente sotto la Nord di Ekuban per il 2-0 del Grifone. E poi tante giocate che hanno portato il pubblico di Marassi alla standing ovation nel momento in cui è stato richiamato in panchina.

Le parole di De Rossi e di Baldanzi

E il mister del Genoa in sala stampa lo ha elogiato: "Ha valori tecnici umani importanti. Alla Roma si sentiva meno protagonista ma tre anni in giallorosso lo hanno reso più spigliato. E lui è arrivato qui il primo giorno e ha detto più parole nella prima cena che in sei mesi di Roma". E la risposta, oltre che sul campo, è arrivata anche in conferenza: "E' molto importante avere un allenatore che crede in te. E' un allenatore che ha fame di vincere, tutti lo ascoltiamo e tutti dobbiamo andare dritti per le nostre strade".