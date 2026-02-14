Ufficiale Primo contratto da professionista con l'Inter per il 2009 Gjeci: "Sono onorato"

Delis Gjeci, esterno offensivo classe 2009 di proprietà dell'Inter, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, facendo un importante annuncio: "Onorato di firmare il mio primo contratto da professionista con questo Club. La strada è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta. Forza Inter".

Il club nerazzurro ha dunque deciso una volta di più di puntare su un giovane prospetto, che magari potrà crescere presto nell'Under 23 in Serie C. Da capire il percorso che lo attenderà, ma intanto si è tolto una soddisfazione che alla sua età non è certamente una cosa comune.