Proteste del Venezia, il contatto Augusto-Sohm ai limiti. Ma la linea Orsato...TMW
Il Venezia protesta, ma la linea Orsato fa giurisprudenza anche al Penzo. Il gol dell’Inter nasce infatti da un contatto molto duro tra Carlos Augusto e Simon Sohm, da cui parte l’azione che poi culmina nell’autorete di Moreno. Un’autorete che, già in presa diretta, ha portato alle proteste dei lagunari. Del tutto comprensibili, anche se è abbastanza chiara la direzione presa dagli arbitri in questo campionato.
Il contatto, infatti, sembra oggettivamente falloso. C’è però da fare i conti con quella che è l’interpretazione indicata in questa stagione dal designatore. In fin dei conti, il campionato è iniziato con il gol del Napoli “viziato” da un potenziale fallo di De Bruyne, su cui non c’è mai stata retromarcia da parte dell’AIA.
Così, anche se quello del Penzo è veramente un contatto al limite - e probabilmente, giova ripeterlo, falloso -, quantomeno è coerente rispetto all’indicazione all’inglese che lo stesso Orsato (non proprio un fan del VAR anche quando arbitrava) ha del resto sempre seguito anche quando in campo ci andava lui.