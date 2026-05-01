"Un'opinione di m***a": Luis Enrique senza filtri sulle critiche per il 5-4 in PSG-Bayern

Quattro giorni dopo l'incredibile semifinale d'andata di Champions League tra PSG e Bayern, vinta per 5-4 al Parco dei Principi la banda di Luis Enrique torna a giocare in Ligue 1. Riceverà il Lorient in casa e potrebbero essere quasi matematicamente campioni al termine di questa 32ª giornata in caso di vittoria e contemporanea sconfitta del Lens contro il Nizza. Presente in conferenza stampa per presentare il match e rispondere alle domande dei giornalisti, il tecnico del Paris è stato scomodato riguardo un pessimismo palesato dai social.

In questo caso Frederic Hermel, che ha definito il match "un simbolo dell'epoca TikTok". "Il calcio è un portiere, una difesa, un centrocampo e un attacco. Qui abbiamo avuto diritto solo all'attacco, da entrambe le parti. Per me il calcio è anche costruzione del gioco e tattica. Chi può dire che c'era un allenatore in campo? La tattica ieri era pari a zero", ha dichiarato dai microfoni di RMC.

"È come nella vita, ci sono pareri ovunque. E penso che non sia fondamentale rispettare tutte le opinioni perché, se un'opinione è di m***a, non sei obbligato a rispettarla...", ha replicato Luis Enrique. "Ci sono persone a cui piace il calcio giocato così, sono la maggioranza e io faccio parte di questi. Ma ci sono persone a cui non piace. Poco importa la loro opinione, abbiamo dimostrato che la maggioranza si è goduta la partita. È questo ciò che conta".