PSV-Napoli, le formazioni ufficiali: McTominay c’è, confermati Lucca e Milinkovic-Savic
Tornano le emozioni della Champions League, con PSV-Napoli tra le partite in programma. I partenopei in questa competizione sono reduci dal successo sullo Sporting Lisbona e puntano a dare continuità a tale risultato, ma la sconfitta in campionato contro il Torino di sabato scorso ha fatto suonare un primo campanello d’allarme per la formazione di Antonio Conte, chiamata al riscatto immediato sul più importante palcoscenico europeo. Appuntamento alle ore 21 al Philips Stadion di Eindhoven, dirige la sfida il Sig. Daniel Siebert.
Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli c’era il dubbio McTominay: assente contro il Torino, oggi stringe i denti e parte titolare nel quartetto alle spalle di Lucca (Hojlund è infortunato) insieme a Politano dall’altro lato, De Bruyne e Anguissa in mezzo. In difesa torna Buongiorno al posto di Juan Jesus, sulla sinistra Spinazzola vince il ballottaggio con Gutierrez. Tra i pali ancora Milinkovic-Savic preferito a Meret. Di seguito i due schieramenti.
PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Schouten; Man, Salibari, Perisic; Til.
Allenatore: Peter Bosz
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay: Lucca.
Allenatore: Antonio Conte