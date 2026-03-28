Pulisic: "Sento pressione per il Mondiale, ma ho la fortuna di avere compagni come McKennie vicino"

Christian Pulisic, intervenuto in conferenza stampa da ritiro degli Stati Uniti, ha raccontato le pressioni della sua Nazionale in vista del Mondiale in patria. Queste le dichiarazioni dell'attaccante esterno del Milan, che ha fatto riferimento anche al centrocampista juventino McKennie:

"La pressione c'è, parliamo di un Mondiale. Non è per via della mia posizione da capitano o altro. Sono abituato a queste situazioni. Non vorrei trovarmi in nessun'altra posizione. Mi sento un privilegiato ad essere in questa situazione. La pressione c'è ma non è sicuramente nulla che io non possa gestire. La affronterò a testa alta. E non dovrò farlo da solo, sono fortunato ad avere vicino ragazzi come McKennie, tutta la mia squadra, lo staff e un intero Paese. Farò semplicemente del mio meglio".

Pulisic ha fatto anche una confessione in ambito social: "Ho semplicemente cancellato quasi tutti i social media dal telefono. Cerco solo di evitarli. Ci saranno sempre delle pressioni. Metto molta pressione su me stesso e anche gli altri fanno lo stesso. Abbiamo grosse aspettative su noi stessi e su ciò che vogliamo fare. Dovremo concentrarci su ciò che conta davvero".