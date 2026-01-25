Quagliarella in vista di Sassuolo-Cremonese: "Pochissimi gol, servono soluzioni"
Fabio Quagliarella, dagli studi di Sky, ha parlato così a pochi minuti dall'inizio di Sassuolo-Cremonese: "Da 7 partite entrambe non vincono. Pochissimi gol, quasi zero: bisogna che trovino nuove soluzioni. La Cremonese era partita benissimo, soprattutto con Bonazzoli e Vardy. Poi c'è stato un rallentamento dei due".
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cremonese
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Magic, Lipani; Fadera, Moro, Laurienté
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Berardi, Skjellerup, Y.Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Pinamonti.
Allenatore: Grosso.
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Folino.
Allenatore: Nicola.