Quanto cambia Rabiot, in gol anche a San Siro: con lui in campo il Milan ha numeri da Scudetto

Adrien Rabiot si conferma sempre più l’uomo chiave del Milan. I numeri parlano chiaro e raccontano quanto la squadra di Massimiliano Allegri renda in modo diverso con il centrocampista francese in campo. In campionato l’ex Marsiglia ha giocato 21 partite, con 15 vittorie rossonere e una media di 2,38 punti a gara, ritmo che proiettato sull’intera stagione varrebbe oltre 90 punti. Senza di lui, invece, il rendimento cala sensibilmente: nelle nove partite in cui è stato assente per infortunio, squalifica o perché non ancora arrivato, il Milan ha raccolto appena 13 punti, con una media di 1,44 a incontro.

Anche contro il Torino il francese ha lasciato il segno. Dopo il gol spettacolare dell’andata, stavolta la rete è arrivata con un tocco ravvicinato su assist di Pulisic, ma il peso specifico è stato enorme perché ha permesso ai rossoneri di accelerare nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato. Rabiot aveva già sfiorato il gol con un tiro da fuori, confermando la sua centralità nel gioco sia in fase offensiva che difensiva.

Per lui si tratta della prima rete a San Siro con la maglia del Milan e del quinto centro stagionale in Serie A. I rossoneri sorridono anche pensando al costo dell’operazione, chiusa per 7 milioni più bonus, investimento che ha dato equilibrio e leadership a una squadra che con lui in campo viaggia a ritmo da vertice. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.