Real, Bellingham dal 1' col Girona: Arbeloa ritrova uno dei punti di riferimento della squadra

Il Real Madrid si prepara a ritrovare uno dei suoi uomini chiave nel momento più delicato della stagione: Jude Bellingham torna titolare contro il Girona, un ritorno alla normalità dopo un lungo periodo segnato da infortuni e gestione prudente del suo rientro.

Il centrocampista inglese aveva iniziato a rivedere il campo gradualmente, con spezzoni di partita sempre più consistenti dopo il problema muscolare che lo aveva tenuto lontano per settimane. L’ultima fase del suo reinserimento è coincisa con il confronto d’andata contro il Bayern Monaco, gara in cui ha mostrato segnali importanti di crescita e brillantezza.

Nel post-partita, anche il tecnico Alvaro Arbeloa ha sottolineato la sua importanza tattica, evidenziando la capacità di Bellingham di resistere alla pressione avversaria e di trasformare l’azione con conduzioni palla al piede e qualità nelle scelte offensive. Dopo il rientro graduale contro l’Atletico, il gol contro il Maiorca e la buona prova proprio contro il Bayern, il recupero del centrocampista è ora completo e tra poco scenderà in campo dal primo minuto.

La sua assenza aveva pesato sul rendimento della squadra, ma allo stesso tempo aveva aperto spazio ad altri protagonisti del centrocampo madridista, come Arda Güler e Federico Valverde, diventati centrali nelle rotazioni. Ora però il quadro cambia: Bellingham è destinato a riprendersi un ruolo da protagonista assoluto, soprattutto in vista della decisiva trasferta di Monaco. Un ritorno che il Real considera fondamentale per dare equilibrio, intensità e qualità alla manovra.