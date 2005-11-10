Se si tratta di realismo o di semplice strategia, lo si vedrà. Allegri da qualche settimana è molo cauto, per usare un eufemismo, quando deve parlare della prossima sfida in Champions League contro il Manchester City. La squadra di Enzo Maresca non vince da 4 partite in Premier League, con 3 sconfitte di fila prima della sosta, ma il tecnico azzurro ha allontanato ogni qualsivoglia proclama in vista di martedì sera.

Le parole di Allegri sul City

In conferenza stampa, Allegri ha spiegato: "È una partita molto importante e bella da giocare. Bisogna essere realisti: la Champions ce la giocheremo contro Bruges, Sabah e Viking. Quella che dovevamo vincere era contro il Bodo e l'abbiamo fatto. Martedì sarà molto importante e difficile, ma dobbiamo sistemare il campionato. E poi sarà importantissima con il Bruges in casa".

Quali scelte di formazione?

Proprio la frase che riguarda la necessità di "sistemare il campionato" sembra preludere scelte di formazione che tengano conto del successivo impegno dei partenopei, domenica prossima contro il Sassuolo di D'Aversa. Allegri ha la rosa contata e si è aggiunto anche lo stop di Vergara, al netto dei rientri di Spinazzola e Favasuli. Spazio a qualcuno fra quelli che hanno giocato meno a Manchester? De Bruyne non ha potuto riposare, visto che con lo stop di Vergara è dovuto subentrare già dopo dieci minuti, con il Torino.